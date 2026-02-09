Apple punta alle app di chat anonime casuali con nuove linee guida dell’app store

Apple ha aggiornato le sue linee guida per le app di chat anonime. Le nuove regole puntano a limitare i contenuti non appropriati e a chiarire cosa può essere pubblicato sull’App Store. Le aziende di sviluppo devono adeguarsi, mentre gli utenti potrebbero vedere più controlli sui messaggi e sulle conversazioni.

nuove indicazioni sullo store di Apple concentrano l'attenzione sulle app di chat anonime, evidenziando quali contenuti possano essere considerati non idonei. L'aggiornamento delle linee guida di revisione indica criteri chiari per valutare le applicazioni e anticipa possibili rimozioni senza preavviso, con riflessi diretti su sviluppatori e utenti. apple vuole eliminare le app di chat anonime. secondo le linee guida riviste, Apple ha inserito le app di chat anonime tra quelle potenzialmente rimovibili dallo store senza preavviso. tra le categorie menzionate compaiono contenuti generati dagli utenti o servizi utilizzati principalmente per contenuti pornografici, esperienze in stile chatroulette, chat casuali o anonime, oggettificazione delle persone reali (ad esempio votazioni di tipo hot-or-not), minacce fisiche o episodi di bullismo.

