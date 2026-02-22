Topo Gigio 60 anni di coccole | il musical che riporta in scena l’icona tv amata da generazioni

Topo Gigio, simbolo di infanzia e affetto, festeggia i suoi 60 anni con un musical che ripropone le sue avventure più amate. La produzione porta in scena le sue storie classiche, coinvolgendo bambini e adulti in spettacoli ricchi di musica e colori vivaci. La scelta di rivisitare le sue origini in teatro nasce dall’intento di far vivere le emozioni di un’epoca e di un personaggio che ha attraversato decenni. La rappresentazione si svolge in un teatro di grande affluenza, attirando famiglie da tutta Italia.

Il debutto televisivo avvenne ad Alta Fedeltà, il programma di Renzo Arbore, con Domenico Modugno come voce del personaggio. Era il 1962 e, da quel giorno, il piccolo topo che conquistava tutti al motto di Strapazzami di coccole è entrato nelle case e nel cuore degli italiani. Ma non si è fermato lì: ha continuato il suo viaggio conquistando il mondo, fino ad arrivare a Walt Disney (e non solo). Sessant’anni di carriera, portati benissimo, che oggi vengono celebrati con lo spettacolo Topo Gigio – Il musical: Strapazzami di coccole, che debutterà il 6 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

Topo Gigio il Musical 2026: date, cast, biglietti e debutto del “Strapazzami di coccole tour”Il musical di Topo Gigio, intitolato “Strapazzami di coccole tour”, si prepara a partire nel 2026.

Topo Gigio Il Musical - Trapazzami di coccole - Presentzione 20/1/26

