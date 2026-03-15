Addio alla catechista istruttrice di nuoto amata da tutti

La comunità di Santa Margherita d'Adige piange la scomparsa di Michela Melato, catechista e istruttrice di nuoto, deceduta all'età di 53 anni. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici, familiari e conoscenti che ricordano con affetto il suo impegno e la dedizione nelle attività di catechesi e insegnamento. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti del paese.

Lutto nella bassa padovana per la morte di Michela Melato, 53 anni. A piangerla ci sono ora i familiari più stretti e tutti coloro che negli anni hanno imparato ad apprezzarla. Funerali il 18 marzo alle 15,30 nella parrocchia di Santa Margherita d'Adige Un grave lutto ha colpito la comunità di Santa Margherita d'Adige. E' morta Michela Melato, aveva 53 anni. Tutti conoscevano Michela nella bassa padovana per il suo impegno nella chiesa. Per parecchi anni è stata catechista venendo a contatto con decine di adolescenti sia di Santa Margherita che della vicina Montagnana. Non appena si è sparsa la notizia del prematuro decesso, è calato il gelo tra tutti coloro che negli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Vibo in lutto: addio a una persona amata da tutti (NOME)Vibo Marina piange la scomparsa di Francesco Fortuna, 77 anni, figura di riferimento per la comunità locale. Addio a Irene di Grecia, la principessa silenziosa amata da tutte le corti europeeSi è spenta all'età di 83 anni Irene di Grecia e Danimarca, sorella minore della regina emerita Sofia di Spagna.