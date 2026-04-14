È venuta a mancare a 73 anni Moya Brennan, cantante, autrice e arpista nota per il suo ruolo nel gruppo musicale Clannad. La sua carriera ha segnato il revival della musica folk celtica, contribuendo con le sue performance alla scena musicale internazionale. La scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La cantante era anche riconosciuta come sorella di un'altra figura di spicco nel mondo della musica.

È morta a 73 anni Moya Brennan, cantante, autrice e arpista dei Clannad e figura centrale del revival del folk celtico. A darne notizia è stata la famiglia con un comunicato in cui si legge che l’artista è scomparsa « circondata dai suoi cari ». Tra i primi a ricordarla pubblicamente c’è stata la sorella Enya, che sui social ha scritto parole di grande dolore: «È con profonda e straziante tristezza che devo annunciare la scomparsa della mia amata sorella, Máire. Non era solo mia sorella, ma anche una cara e intima amica». La cantante ha poi chiesto « il rispetto della mia privacy in questo momento». Dalle radici nel Donegal al successo internazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio alla grande cantante: era la sorella della leggenda della musica

From Grief to Glory: The Gleeman's mission to expose and remove 'ageism' in the music industry

Musica in lutto, morta la cantante e sorella della famosissima. L’annuncio della famigliaÈ morta una voce iconica della musica celtica e anima del gruppo Clannad, una delle realtà più influenti nel panorama folk internazionale.

Addio alla leggenda della musica: “Dolore immenso”È morto Andrew Ranken, batterista e membro fondatore dei The Pogues, gruppo tra i più rappresentativi della scena folk punk tra gli anni Ottanta e...