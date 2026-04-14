Musica in lutto morta la cantante e sorella della famosissima L’annuncio della famiglia

Una cantante famosa nel mondo della musica celtica e sorella di un’artista molto nota è deceduta. La famiglia ha comunicato la notizia, senza fornire dettagli sulle cause della morte. La sua voce ha accompagnato numerosi album e performance, lasciando un segno nel panorama folk internazionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi del settore musicale.

È morta una voce iconica della musica celtica e anima del gruppo Clannad, una delle realtà più influenti nel panorama folk internazionale. L’artista si è spenta nella sua casa lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha raccontato come la cantante si sia spenta serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nata Máire Philomena Ní Bhraonáin nel 1952, Moya Brennan era la primogenita di una famiglia numerosa e profondamente legata alla musica: era la sorella maggiore di Enya, altra celebre interprete di fama mondiale nel genere. Cresciuta nella regione della Gaeltacht, in un...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lutto nel mondo della musica e della televisione, la cantante morta a 26 anniNei primi anni della sua carriera aveva costruito un percorso fatto di studio, prove e una determinazione fuori dal comune.

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