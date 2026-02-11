Addio alla leggenda della musica | Dolore immenso

È morto Andrew Ranken, il batterista e membro fondatore dei The Pogues, uno dei gruppi più importanti del folk punk degli anni Ottanta e Novanta. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua musica e il suo contributo alla scena. Ranken aveva 60 anni ed era considerato una vera leggenda. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica folk e punk.

È morto Andrew Ranken, batterista e membro fondatore dei The Pogues, gruppo tra i più rappresentativi della scena folk punk tra gli anni Ottanta e Novanta. Il musicista aveva 72 anni. La notizia della scomparsa è stata resa nota dalla band attraverso un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali. Nel testo, il gruppo ha ricordato Ranken con parole di affetto e gratitudine, sottolineandone sia le qualità artistiche sia quelle personali. Ranken, soprannominato "The Clobberer", è stato indicato come una figura determinante nella nascita e nell'evoluzione dell'identità musicale dei Pogues, caratterizzata dalla fusione tra tradizione irlandese e attitudine punk.

