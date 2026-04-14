Addio a Pierluigi Tato Patriarca il pediatra dei sondriesi

È deceduto il pediatra che per molti anni ha seguito le famiglie di Sondrio, dedicandosi con competenza e empatia alla cura dei bambini. Nato nel 1929, ha riservato particolare attenzione alle questioni legate alla disabilità, accompagnando intere generazioni di piccoli cittadini. La sua attività si è concentrata sul territorio locale, lasciando un segno nel settore sanitario pediatrico. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità.

Sondrio, 14 aprile 2026 – Classe 1929, ha curato con competenza e umanità intere generazioni di piccoli sondriesi, riservando un’attenzione particolare alle problematiche legate alla disabilità. È stato “il” pediatra, ma sarà ricordato anche quale uomo di grande cultura, studioso di storia, in particolare della medicina, della quale ha pubblicato svariati interessanti lavori, tra cui quello sulla storia della medicina e della sanità in Valtellina. Oggi alle 15 in Collegiata il capoluogo dirà addio al dottor Pierluigi Patriarca (“il Tato”), insignito nel 2019 del Ligari d’Argento proprio per il lustro che ha saputo dare con la sua attività alla città di Sondrio, oltre ad aver rappresentato un solido punto di riferimento clinico e scientifico per ambiti ben più vasti di quello provinciale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Pierluigi “Tato” Patriarca, il pediatra dei sondriesi Addio a Roberto Boccellari, medico pediatra da oltre 40 anniProfessionista molto conosciuto in città e provincia, il ricordo del sindaco Alessandro Chiesa: «Si è preso cura di intere generazioni di giovani... L’addio al preside dell’Itis. La nuova palestra porterà il nome di Pierluigi RobinoPontedera, 1 aprile 2026 – La Provincia intitolerà al professor Pierluigi Robino, scomparso lunedì a 61 anni per una malattia, la nuova palestra del...