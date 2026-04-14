È deceduto ieri notte a 74 anni un esponente della sinistra noto per il suo carattere deciso e il suo modo di essere. La sua vita è stata segnata da una lunga battaglia contro una malattia, che però si è rivelata più veloce di quanto si aspettasse. Figura riconosciuta per la sua determinazione e il suo atteggiamento gentile, lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e seguito nel suo percorso.

Un guerriero (gentile) come lui ha lottato fino all'ultimo anche contro la malattia, ma è stata velocissima e se l'è portato via ieri notte, a 74 anni. Addio al «kompagno» Carlo Monguzzi, storico ambientalista, consigliere comunale di Europa Verde, sempre in prima fila contro la cementificazione, il «greenwashing di facciata», la demolizione di San Siro, ultima grande battaglia combattuta con catene umane e magafono intorno allo stadio insieme ai comitati e facendo le barricate in aula, contro il sindaco Sala e la giunta. E coerente come è sempre stato, nel bene e nel male, un minuto dopo il via libera alla vendita è uscito dalla maggioranza di Palazzo Marino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al ribelle della sinistra. Compagno "tosto" e gentile

L'ultima schiaffo della sinistra: a Firenze niente vie intitolate a Gentile e AlmiranteHa dell’incredibile quanto è successo questi giorni nelle stanze di Palazzo Vecchio a Firenze, una delle storiche roccaforti rosse d’Italia.

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Addio Omar, correrai i cavalli di Dio Il nostro cuore è spezzato per la morte di Omar Barranca, caduto da cavallo durante la festa di San Lussorio a Borore. Si ignora se si sia trattato di un malore o di un movimento brusco del cavallo. E il nostro cuore si spezza - facebook.com facebook

Si preparano all’addio più difficile, ma il cane Bella supera l’avvelenamento contro ogni pronostico @lazampa @LaStampa x.com