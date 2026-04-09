L' ultima schiaffo della sinistra | a Firenze niente vie intitolate a Gentile e Almirante

Negli ultimi giorni, a Firenze, si è verificato un cambiamento nelle decisioni riguardanti le intitolazioni di vie cittadine. Nelle stanze di Palazzo Vecchio, sede del Comune, è stato deciso di non dedicare strade a figure storiche associate alle ideologie di destra e di centrodestra. Questa scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra i rappresentanti politici e gli abitanti della città, in un contesto di confronto sulle decisioni amministrative.

Ha dell’incredibile quanto è successo questi giorni nelle stanze di Palazzo Vecchio a Firenze, una delle storiche roccaforti rosse d’Italia. Il g ruppo Sinistra Progetto Comune ha presentato una mozione (proposta da Dmitrij Palagi, Ciulli, Pizzolo, Bonanni, Casini, Burgassi, Barbieri, Ricci) con un oggetto “particolare”: nessun luogo toponomastico a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. Nel documento N. MZ202500678 gli autori sottolineano il ruolo storico della Repubblica sociale Italiana intenta a promuovere uno Stato alternativo a quello italiano; e poi, ancora il ruolo del MSI come erede della tradizione fascista e infine l’attacco a Fratelli d’Italia che nel proprio simbolo mantiene ancora oggi l’originaria fiamma missina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultima schiaffo della sinistra: a Firenze niente vie intitolate a Gentile e Almirante “Mai più strade a Gentile e Almirante”: a Firenze passa il delirante bando rosso. FdI: solidarietà a GiuliMossa (non a sorpresa), ma parecchio ideologica del Consiglio comunale di Firenze: è passata la mozione di una lista di estrema sinistra che impegna... Antisemitismo, pdl Scotto: “Mai via Almirante, stop strade intitolate a chi appoggiò leggi razziali”(Adnkronos) – Contrastare l'antisemitismo e l'odio razziale (anche) aggiornando la vecchia legge -risalente al 1927- che disciplina la scelta dei... Temi più discussi: Lo schiaffo di Trump all'Europa: Hormuz non è un problema mio; Firenze, mobilitazione permanente dei precari dei musei: presidio agli Uffizi fino a Pasquetta; Negata a Giuseppe Di Bari la Benemerenza Civica,uno schiaffo alla cittadinanza attiva; Perugia, rompe il naso della fidanzata con un pugno: condannato a 16 mesi di carcere. L’Ultimo schiaffo della dark comedyStasera alle 21, il regista Matteo Oleotto è ospite al cinema Rosebud per presentare ‘Ultimo schiaffo’: il suo nuovo film che segna anche il ritorno alla regia dopo molti anni di assenza. Noto al ... ilrestodelcarlino.it Lo schiaffo al padreUno degli episodi della sua vita che per Marco Masini resta uno scoglio difficile da superare è lo schiaffo che di impeto dette al padre quando era molto giovane. Doveva andare in giro per concerti, ... lanazione.it Da una parte c’è Roberto Vannacci, dall’altra la Galleria dell’Accademia di Firenze. In mezzo, il David di Michelangelo. Si è scatenato un caso intorno all’immagine di una delle statue più celebri al mondo, utilizzato dal segretario di Futuro nazionale, accanto a - facebook.com facebook In #A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze sud e Incisa-Reggello verso Roma. #viabiliTOS #viabiliFI x.com