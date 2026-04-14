Addio al canonico della Cattedrale | è morto don Cosimo Esposito

La Diocesi di Nola annuncia la scomparsa di don Cosimo Esposito, che ha ricoperto il ruolo di parroco in diverse parrocchie tra Cimitile e Castello di Cisterna. Attualmente, era canonico della cattedrale nolana. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente religioso. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale e per le persone che lo conoscevano personalmente.

La Diocesi di Nola piange don Cosimo Esposito, ex parroco a Cimitile e Castello di Cisterna, attualmente canonico della cattedrale nolana. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro dei social e tanti sono i messaggi per lui.Queste le parole pubblicate dallo staff del seminario di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Addio a un decano della Diocesi, lutto per la scomparsa di don Vittorio: storico canonico del DuomoDon Vittorio è deceduto alla Casa del Clero dopo un lungo periodo di malattia, è stato parroco del Duomo, dal 1970, di cui è diventato canonico È... Addio a don Anselmo Galvani, per tanti anni parroco della CattedraleLa diocesi di Piacenza-Bobbio annuncia che sabato 21 febbraio è deceduto monsignor Anselmo Galvani, già parroco-arciprete della Basilica Cattedrale...