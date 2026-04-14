Addio a Susanna la moglie scomparsa dell’ex Napoli Bruno

La famiglia di Bruno, ex attaccante del Napoli, ha annunciato la scomparsa della sua moglie Susanna. La notizia ha suscitato grande dolore tra i parenti e amici, che si sono stretti attorno a lui in questo momento difficile. La perdita ha avuto un impatto emotivo significativo sulla famiglia, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un dolore profondo ha colpito la famiglia di Bruno, l’ex attaccante del Napoli, a causa della scomparsa di sua moglie Susanna. La notizia è giunta tramite un messaggio pubblicato dal calciatore sul proprio profilo Instagram, dove ha condiviso il lutto insieme ai figli Marco e Rocco, descrivendo la defunta come una madre e moglie straordinaria che rimarrà per sempre nel cuore dei suoi cari. Il commiato nella capitale romana. Le esequie per Susanna sono state fissate per la mattina di venerdì alle ore 11:00 presso la Chiesa San Pio X, situata in Piazza della Balduina a Roma. Il comunicato diffuso da Bruno, Marco e Rocco ha anche espresso gratitudine verso tutti coloro che si stanno stringendo attorno alla famiglia in questo momento di estrema sofferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Susanna, la moglie scomparsa dell’ex Napoli Bruno Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025 Leggi anche: Lutto per l'ex Napoli Bruno Giordano: è morta la moglie Susanna Leggi anche: Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna