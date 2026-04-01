Lunedì si è spento a 61 anni il preside dell’Itis, deceduto a causa di una malattia. La Provincia ha deciso di dedicare alla sua memoria la nuova palestra del Villaggio Scolastico di Pontedera, che sarà intitolata a Pierluigi Robino. L'inaugurazione della struttura è prevista nei prossimi mesi, senza ulteriori dettagli sui tempi di apertura.

Pontedera, 1 aprile 2026 – La Provincia intitolerà al professor Pierluigi Robino, scomparso lunedì a 61 anni per una malattia, la nuova palestra del Villaggio Scolastico di Pontedera. La struttura, in fase di realizzazione, verrà utilizzata anche dagli studenti e dalle studentesse dell’Itis Marconi che Robino ha guidato dal 2007 come dirigente. Cerimonia di Addio. Ieri mattina a Pisa c’è stata la cerimonia civile per lè’ultimo saluto al preside Robino alla presenza delle autorità provinciali e comunali e scolastiche, una delegazione di studenti e insegnanti dell’Itis di Pontedera, dirigenti scolastici di tutta la provincia, l’assessora regionale Nardini e l’assessore comunale Mori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio al preside dell’Itis. La nuova palestra porterà il nome di Pierluigi Robino

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