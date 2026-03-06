Addio a Roberto Boccellari medico pediatra da oltre 40 anni

È morto a 73 anni Roberto Boccellari, medico pediatra con oltre quattro decenni di esperienza. Era molto conosciuto a Piacenza e nella provincia, dove aveva esercitato la professione per tutto questo tempo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini che avevano avuto modo di incontrarlo nel corso degli anni.

Professionista molto conosciuto in città e provincia, il ricordo del sindaco Alessandro Chiesa: «Si è preso cura di intere generazioni di giovani pontolliesi» . Il professionista, molto conosciuto a Piacenza e provincia, si è spento all’età di 73 anni. Vasto il cordoglio per la sua scomparsa, a ricordarlo anche Alessandro Chiesa, sindaco di Pontedellolio: «con umanità e competenza – scrive sulla propria pagina Facebook - si è preso cura di intere generazioni di giovani pontolliesi. A nome della comunità, ci stringiamo nel più sincero cordoglio alla famiglia e lo ringraziamo dal profondo del cuore per la sua preziosa opera in vita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Chi è la moglie di Roberto Benigni da oltre 40 anni, Nicoletta Braschi, e le voci sul presunto tradimento con Eva GrimaldiNicoletta Braschi e Roberto Benigni sono una coppia da oltre 40 anni e il loro amore inossidabile è stato fonte di ispirazione per molti.

Operata a un neo su un tavolo da cucina, Roberta muore a 40 anni. Il medico (assolto) deve risarcire la famigliaPaolo Oneda, il medico bresciano che aveva operato Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari (Liguria) morta in seguito a un intervento per rimuovere un...