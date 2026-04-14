Si è spenta all'età di 105 anni la mamma di Corrado Passera. I funerali si svolgeranno giovedì a Como È morta a 105 anni Clelia "Lella" Passera, madre di Corrado, banchiere, dirigente d'azienda e politico italiano, in corsa per la presidenza della banca Monte dei Paschi di Siena. Ex croceross.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Lella Passera, morta l'ex crocerossina, madre del banchiere e dirigente d'azienda Corrado, aveva 105 anni

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