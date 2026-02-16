Addio a Daniela | moglie e madre aveva solo 43 anni
Daniela Donati è morta a 43 anni a causa di una lunga malattia che aveva combattuto con grande forza. La notizia ha sconvolto la comunità di Serravalle, in provincia di Biella, dove Daniela era molto stimata. La sua famiglia, tra cui il marito e i figli, si stringe al dolore. La donna era conosciuta anche per il suo impegno nel volontariato locale, spesso coinvolta nelle attività del quartiere.
Serravalle piange Daniela Donati, spenta a 43 anni dopo una lunga malattia. Serravalle, in provincia di Biella, è in lutto per la scomparsa di Daniela Donati, avvenuta a 43 anni dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. La notizia ha profondamente scosso la comunità, dove Daniela era conosciuta per il suo spirito solare e la sua generosità. Il funerale si è tenuto sabato nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Una Vita Spezzata Troppo Presto. La prematura scomparsa di Daniela Donati ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi la conosceva. Negli ultimi tempi, aveva affrontato una malattia con dignità e resilienza, senza mai perdere il suo ottimismo.🔗 Leggi su Ameve.eu
