La morte di Gianfranco De Simone | prima l' autopsia poi i funerali

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Gianfranco De Simone, un uomo di 49 anni che lavorava come fornaio a Torelli, frazione di Mercogliano. Dopo l’accertamento medico, sono previsti i funerali. La sua morte ha suscitato interesse tra la comunità locale, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause del decesso. La salma si trova attualmente sotto esame presso l’istituto di medicina legale.

Gianfranco De Simone aveva 49 anni e faceva il fornaio a Torelli, una frazione di Mercogliano, in provincia di Avellino. Il suo corpo è stato trovato giovedì mattina in un casolare abbandonato di contrada Rivarano, al confine tra i comuni di Mercogliano e Monteforte Irpino.Aveva fatto perdere le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Morte Annabella Martinelli, domani autopsia, poi i funerali: “Resta giallo delle chat con un profilo inesistente”Annabella Martinelli era in un momento di grande fragilità dopo la fine della sua relazione, avvenuta durante l'estate, e l'allontanamento... Leggi anche: Gianfranco De Simone, trovato morto il panettiere di Mercogliano