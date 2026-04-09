Gianfranco De Simone trovato morto il panettiere di Mercogliano

Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano, è stato trovato morto. La scomparsa era stata segnalata nella mattina di ieri, e nelle ore successive è stato rinvenuto senza vita in una località non distante dal suo negozio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Gianfranco De Simone non c'è più. Il panettiere di Mercogliano, scomparso dalla mattina di ieri, è stato ritrovato senza vita. Si chiudono così, nel peggiore dei modi, le ricerche che avevano mobilitato l'intera comunità.Le ultime ore e la zona delle ricercheLa notizia è arrivata nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Scomparsa De Simone, l’appello a “Chi l’ha visto?”: ansia a MercoglianoTempo di lettura: 2 minutiSono ore di forte apprensione tra Mercogliano e Avellino per la scomparsa di Gianfranco De Simone, il fornaio di cui si... Scomparso il panettiere di Mercogliano: appello a "Chi l'ha visto?"Gianfranco De Simone fa il panettiere a Mercogliano, un paese di circa undicimila abitanti in provincia di Avellino, alle pendici del Partenio. Si parla di: Mercogliano, scomparso il fornaio Gianfranco De Simone: attivate le ricerche. Gianfranco De Simone ritrovato senza vitaÈ stato ritrovato privo di vita Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano di cui si erano perse le tracce dalla mattina di ieri. Si chiudono così, nel peggiore dei modi, le ricerche che nelle ... irpinianews.it Mercogliano, appello a Chi l’ha Visto? per ritrovare Gianfranco De SimoneMERCOGLIANO- Un appello lanciato dagli schermi di Raitre, il programma Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli per ritrovare Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano di cui non si hanno noti ... irpinianews.it