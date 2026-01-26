addio a aloisio bonfanti decano dei giornalisti e memoria storica di lecco

Questa breve nota ricorda la scomparsa di Aloisio Bonfanti, decano dei giornalisti di Lecco, scomparso all'età di 86 anni. La sua figura rappresenta una parte importante della memoria storica della città e del giornalismo locale.

Lecco, 26 gennaio 2026 – Addio al decano dei giornalisti lecchesi. E' morto oggi Aloisio Bonfanti. Aveva 86 anni, compiuti lo scorso 5 agosto. Giornalista per 60 anni. Era giornalista dal 9 dicembre 1965 e nel 2015 aveva ricevuto la medaglia d'oro per il mezzo secolo di iscrizione all'Ordine.Ha collaborato con il nostro giornale Il Giorno e poi La Provincia di Lecco e il settimanale Il Giornale di Lecco, Tele Unica, Televalassina, Leccoonline.. insomma tutti i principali giornali e portali internet locali. Tra il 1970 e il 1985 è stato anche addetto stampa del Comune. E' stato testimone di tutti i principali avvenimenti della città dei Promessi sposi negli ultimi sessant'anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

