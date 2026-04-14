Addio a Fabio | il numero 7 e la maglia blu per un giovane ucciso

Nella chiesa di San Pietro e Paolo, nella zona est di Napoli, si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni ucciso con un colpo di pistola al torace nelle prime ore del 7 aprile a Ponticelli. Centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio al ragazzo e dare l’ultimo saluto. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con la presenza di amici e familiari.

Centinaia di persone si sono riunite nella chiesa di San Pietro e Paolo, situata nella zona est di Napoli, per dare l’ultimo saluto a Fabio Ascione, il ventenne ucciso con un colpo di pistola al torace durante le prime luci dell’alba del 7 aprile a Ponticelli. Il giovane, che stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro presso il Bingo di Cercola, è stato vittima di una violenza improvvisa che ha scosso profondamente la comunità locale. Davanti alla bara bianca, circondata da corone floreali, sono stati deposti due simboli carichi di significato che raccontano la doppia identità del ragazzo: una maglia blu appartenente alla struttura dove prestava servizio e una divisa bianca dell’A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Fabio: il numero 7 e la maglia blu per un giovane ucciso Leggi anche: Funerali Fabio Ascione, il giovane ucciso per sbaglio a Ponticelli: chiesa gremita Leggi anche: Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.