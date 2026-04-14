Addio a Fabio Ascione | la cerimonia in chiesa e gli abbracci dei cari

Nella Chiesa di San Pietro e Paolo a Napoli si sono tenuti i funerali di Fabio Ascione, il giovane vittima di un incidente con arma da fuoco avvenuto a Ponticelli. La cerimonia si è svolta con la presenza di familiari e amici, che hanno espresso il loro dolore con abbracci e silenzio. La salma è stata accompagnata fino alla sepoltura in un momento di commozione collettiva.

Si sono celebrati nella Chiesa di San Pietro e Paolo, a Napoli, i funerali di Fabio Ascione, il giovane ucciso per errore a colpi d'arma da fuoco a Ponticelli. Molti i momenti di commozione all'interno della chiesa, con abbracci.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Fabio Ascione: la cerimonia in chiesa e gli abbracci dei cari Ponticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e PaoloIl 20enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’addome a Ponticelli potrebbe essere una vittima innocente. Fabio Ascione, concessi i funerali in chiesa: fatale un colpo partito per errorePotrebbe essere stato un tragico errore a costare la vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso il 7 aprile tra via Carlo Miranda e le cosiddette “Case...