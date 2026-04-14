Acqua dal soffitto e infiltrazioni chiusa la scuola dell’infanzia San Giovannello | c' è l' ordinanza del sindaco

La scuola dell’infanzia San Giovannello è stata chiusa in via precauzionale a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal soffitto, che hanno causato danni e reso necessaria un’ordinanza firmata dal sindaco. La situazione ha portato alla sospensione delle attività scolastiche nel plesso, che fa parte dell’istituto comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rimarrà in vigore fino a quando le condizioni non saranno ripristinate.

Prosegue l’emergenza al plesso scolastico San Giovannello, appartenente all’istituto comprensivo statale Vitrioli Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli. A seguito di un grave allagamento che ha interessato più piani dell’edificio, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha firmato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola: tre al pronto soccorso. Ordinanza del sindaco vieta l’uso dell’acquaSei studenti di una scuola media in provincia di Verona hanno bevuto acqua direttamente dal rubinetto del bagno negli spogliatoi al termine della... Legionella nell'acqua, chiusa scuola dell’infanzia a VicchioVicchio (Firenze), 9 febbraio 2026 – A Vicchio chiude per un giorno la scuola dell’infanzia per la sanificazione impianto idrico.