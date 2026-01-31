Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola | tre al pronto soccorso Ordinanza del sindaco vieta l’uso dell’acqua

Questa mattina, sei studenti di una scuola media in provincia di Verona sono finiti al pronto soccorso dopo aver bevuto acqua dal rubinetto degli spogliatoi. Tre di loro sono stati portati in ospedale per controlli. Il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua nei rubinetti scolastici, nel tentativo di evitare altri casi. La scuola rimane aperta, ma si consiglia di usare acqua in bottiglia fino a nuova comunicazione.

Sei studenti di una scuola media in provincia di Verona hanno bevuto acqua direttamente dal rubinetto del bagno negli spogliatoi al termine della lezione di educazione fisica. Come segnala Il Gazzettino, i ragazzini hanno lamentato alcuni disturbi subito dopo aver bevuto e tre di loro si sono rivolti al personale medico del pronto soccorso. Tutti i casi hanno manifestato sintomi lievi o già risolti al momento dell’arrivo in struttura sanitaria. Il sindaco, in accordo con l’azienda sanitaria, ha emesso un’ordinanza di divieto d’uso dell’acqua della scuola a scopo precauzionale. La misura intende proteggere la salute degli studenti e del personale scolastico in attesa degli esiti delle analisi condotte dall’Ulss 9 Scaligera.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

