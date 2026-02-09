Legionella nell' acqua chiusa scuola dell’infanzia a Vicchio

A Vicchio, la scuola dell’infanzia è stata chiusa per un giorno. La motivazione è la presenza di Legionella nell’acqua, che ha portato le autorità a intervenire subito con una sanificazione dell’impianto idrico. I bambini non sono entrati in classe e si stanno adottando tutte le misure per garantire la sicurezza prima di riaprire.

Vicchio (Firenze), 9 febbraio 2026 – A Vicchio chiude per un giorno la scuola dell'infanzia per la sanificazione impianto idrico. È stata infatti emessa un'ordinanza comunale che dispone per l'intera giornata di domani, martedì 10 febbraio, la chiusura della scuola dell'infanzia nel capoluogo di Vicchio. La chiusura della scuola serve ad effettuare un intervento di sanificazione dell'impianto idrico del plesso scolastico. Dai campionamenti sull'acqua che sono stati eseguiti durante i periodici controlli, è stata infatti rilevata la presenza di legionella nelle condotte idriche. Pertanto l'amministrazione comunale insieme agli uffici, si è immediatamente attivata per predisporre il necessario intervento.

