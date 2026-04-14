Achille Lauro ha annunciato l’uscita del nuovo album “Comuni Immortali”, previsto per il 17 aprile 2026. Si tratta di una edizione speciale dell’ultimo progetto discografico “Comuni Mortali”, disponibile già in pre-order e in uscita su tutte le piattaforme digitali. La notizia arriva a circa un anno dalla pubblicazione della versione precedente dell’album.

ROMA – A un anno da “Comuni Mortali”, Achille Lauro annuncia la nuova edizione speciale “Comuni Immortali” in uscita venerdì 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali, e già disponibile in pre-order. Un lavoro che riprende uno dei capitoli più significativi della sua carriera, ampliandone il racconto e proiettandolo oltre il tempo. Se il precedente disco si configurava come un lavoro di dediche intime – alla famiglia, agli affetti, alla propria città e all’amore – “Comuni Immortali” ne raccoglie l’eredità, ampliandone lo sguardo e portando il racconto personale verso una dimensione più collettiva. All’interno di questo nuovo capitolo,...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Achille Lauro: dal 17 aprile “Comuni Immortali”, nuova edizione dell’ultimo cd

Traccia dopo traccia con Achille Lauro: Comuni mortali

“Comuni Immortali”, Achille Lauro annuncia una nuova versione dell’album “Comuni Mortali”Dopo il recente abbandono di X Factor e numerosi successi che vanno ad arricchire la sua grande carriera, oggi, attraverso un post pubblicato tramite...

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