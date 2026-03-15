Achille Lauro si esibisce con i Comuni Immortali in un concerto che alterna brani come “Amor” e “Incoscienti giovani”. Durante l’evento, Lauro canta senza usare algoritmi, puntando tutto sulla spontaneità e il carattere pop delle sue canzoni. La performance si svolge mentre i musicisti accompagnano con energia, e il pubblico ascolta attentamente, senza interruzioni o effetti digitali.

Lauro tutto d’un fiato. Da “Amor” ad “Incoscienti giovani”. Nell’attesa di planare tra i sacri spalti del “Meazza” il 15 giugno col suo primo tour da stadi Comuni Immortali (titolo che già di suo la dice lunga sulle sfumate ambizioni dello show), De Marinis si offre in pasto al popolo del Forum domani, martedì e il 27 marzo per tre notti all’insegna del sold-out (ma è già esaurita pure quella a San Siro) con una maratona pop imperniata sull’ultimo album “Comuni mortali”. L’album è uscito ormai quasi un anno fa, ma ci hanno pensato cinque singoli a tenerlo bene in radio. Il sesto, “In viaggio verso il paradiso”, esce venerdì prossimo ed è accompagnato da un videoclip girato a Bari durante la tappa pugliese di questo tour. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Achille Lauro e i Comuni Immortali: "Niente algoritmi, solo grande pop"

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