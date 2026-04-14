Un deputato democratico ha annunciato le sue dimissioni dal Congresso degli Stati Uniti, dopo essere stato coinvolto in accuse di violenza sessuale. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione su questioni legate alla condotta personale dei rappresentanti politici e alle accuse di comportamenti inappropriati. La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico e tra l’opinione pubblica, mentre si attendono sviluppi sulle indagini in corso.

Il deputato democratico Eric Swalwell ha annunciato le dimissioni dal Congresso degli Stati Uniti dopo essere stato travolto da pesanti accuse di violenza sessuale. La decisione è arrivata attraverso un messaggio pubblicato sui social, in cui il politico ha riconosciuto errori personali ma ha respinto le accuse più gravi. "Mi scuso profondamente con la mia famiglia, il mio staff e i miei elettori per gli errori di giudizio che ho commesso in passato", ha scritto. "Mi difenderò dalla grave falsa accusa che è stata fatta nei miei confronti. Tuttavia, devo assumermi la responsabilità degli errori che ho effettivamente commesso". Swalwell, 45...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accuse di violenza sessuale: si dimette il candidato dem Eric Swalwell

Former CA candidate for governor Eric Swalwell will resign from Congress too

Accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric SwalwellUna vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California.

Scandalo in California: accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric SwalwellUna vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California.