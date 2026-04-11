Una serie di accuse di stupro e molestie sono state rivolte contro il candidato governatore democratico, provocando un notevole scompiglio nel panorama politico della California. La vicenda coinvolge dettagli che stanno attirando l’attenzione dei media e delle autorità, mentre il candidato si trova al centro di un’indagine. La situazione si sviluppa in un momento cruciale della campagna elettorale, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro politico dello stato.

Una vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California. Il deputato democratico Eric Swalwell, tra i nomi più noti del partito e candidato alla carica di governatore, è finito al centro di accuse gravi avanzate da quattro donne. Le denunce, riportate dalla CNN, parlano di presunti episodi di violenza sessuale e comportamenti inappropriati, in un quadro che dovrà essere chiarito nelle sedi opportune. Swalwell respinge con decisione ogni accusa, definendola infondata e motivata politicamente. Le accuse dell’ex collaboratrice. Il racconto più pesante arriva da una ex collaboratrice del deputato, che sostiene di aver subito una violenza sessuale nel 2024, dopo aver già lasciato il lavoro nel suo staff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric Swalwell

Scandalo in California: accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric SwalwellUna vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California.

Eric Swalwell è accusato da tre donne di molestie sessuali, (è uncandidato democratico alla carica di governatore della California)Un’ex collaboratrice del deputato Eric Swalwell, uno dei principali candidati democratici alla carica di governatore della California, afferma che...

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Deve rispondere delle pesanti accuse di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, oltre al porto abusivo di arma da fuoco - facebook.com facebook

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