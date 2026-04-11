In California, il candidato governatore del Partito Democratico è stato accusato di stupro e molestie sessuali. Le accuse sono state rese pubbliche e stanno attirando l’attenzione su una vicenda che coinvolge la politica statale. La questione ha generato un acceso dibattito tra i vari esponenti politici e ha portato alla luce le accuse contro il candidato in questa campagna elettorale. La vicenda si sviluppa in un contesto di crescente attenzione alle tematiche di comportamento e condotta personale.

Una vicenda complessa e delicata scuote la politica americana e, in particolare, la corsa alla guida dello stato della California. Il deputato democratico Eric Swalwell, tra i nomi più noti del partito e candidato alla carica di governatore, è finito al centro di accuse gravi avanzate da quattro donne. Le denunce, riportate dalla CNN, parlano di presunti episodi di violenza sessuale e comportamenti inappropriati, in un quadro che dovrà essere chiarito nelle sedi opportune. Swalwell respinge con decisione ogni accusa, definendola infondata e motivata politicamente. Le accuse dell’ex collaboratrice. Il racconto più pesante arriva da una ex collaboratrice del deputato, che sostiene di aver subito una violenza sessuale nel 2024, dopo aver già lasciato il lavoro nel suo staff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scandalo in California: accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric Swalwell

Eric Swalwell è accusato da tre donne di molestie sessuali, (è uncandidato democratico alla carica di governatore della California)Un’ex collaboratrice del deputato Eric Swalwell, uno dei principali candidati democratici alla carica di governatore della California, afferma che...

Trump invia il "duro" Homan a Minneapolis. Il candidato governatore repubblicano si ritira | Chi è Frey, il sindaco icona dem?Dalla nostra inviata a MinneapolisLe proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è...

Temi più discussi: Scandalo in California, il candidato governatore dem Eric Swalwell accusato di stupro e molestie; Pelosi chiede a Swalwell di abbandonare la gara a seguito delle accuse di aggressione; I leader democratici della Camera chiedono a Swalwell di porre fine alla campagna governativa.

Scandalo in California: accuse di stupro e molestie contro il candidato governatore dem Eric SwalwellDalle accuse di stupro di un’ex assistente ai messaggi espliciti denunciati da altre tre donne: il caso che travolge Eric Swalwell scuote la corsa alla guida della California. Lui respinge ogni accusa ... ilgiornale.it

Scandalo in California, candidato dem a governatore accusato di stupro e molestieUna collaboratrice del deputato Eric Swalwell ha detto di essere stata violentata mentre era in grave stato di ebbrezza, mentre altre tre donne hanno raccontato di aver ricevuto messaggi espliciti e f ... msn.com