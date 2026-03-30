Da quando è iniziato il conflitto in Iran, il prezzo dell’oro ha subito una diminuzione del 16%, passando da massimi di gennaio. In questo periodo, il metallo prezioso ha registrato una significativa flessione, legata a fattori di mercato e a cambiamenti nelle aspettative degli investitori. Nonostante le recenti variazioni, l’oro rimane uno degli asset più monitorati nel contesto delle tensioni internazionali.

Dall’inizio della guerra in Iran l’oro ha perso il 16% del proprio valore, passando dai picchi di gennaio di 5.500 dollari l’oncia a meno di 4.500 dollari l’oncia a fine marzo. Un comportamento apparentemente controintuitivo per il bene che dovrebbe essere il rifugio di liquidità per eccellenza nei momenti di instabilità. Il meccanismo, spiegano gli esperti, è però perfettamente coerente. L’oro non si compra in un momento di crisi, ma in previsione di una difficoltà, per difendere la liquidità e averla comunque a disposizione. La guerra in Iran ha obbligato diverse istituzioni, statali e finanziarie, a vendere le proprie riserve auree per far fronte alle spese impreviste che il conflitto comporta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro ancora in calo con la guerra, cos’è l’effetto “polizza assicurativa”

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