Tentata estorsione ai genitori assolto il 24enne accusato di avere incendiato il magazzino

Questa mattina il giudice Micaela Raimondo ha assolto Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni di Canicattì, dall’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Albanito era stato coinvolto in un caso che aveva fatto molto parlare in paese, dopo che era stato accusato di aver incendiato un magazzino. Ma alla fine, il giudice ha deciso di assolverlo.

Il giudice Micaela Raimondo ha assolto Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, dall’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. La decisione è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione, sostenendo che il giovane avesse appiccato un incendio in un magazzino di famiglia e minacciato di far esplodere l’immobile, dove passavano tubi del gas, per costringere i genitori a consegnargli 20 euro destinati all’acquisto di droga. L’arresto era scattato lo scorso luglio, dopo la denuncia dei familiari, che avevano raccontato anni di vessazioni e minacce.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Canicattì Albanito Tentata estorsione ai genitori, il pm chiede la condanna a oltre 3 anni Il pubblico ministero ha chiesto più di tre anni di carcere per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni di Canicattì. Tentata estorsione, tre condannati e un assolto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Canicattì Albanito Argomenti discussi: Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante: assolto 34enne - AgrigentoNotizie; Adesca una minorenne sui social: trentenne condannato a sei anni e mezzo di carcere per pedopornografia dal tribunale di Palermo; Condanna a 5 anni per una rapina; Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione. Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di CanicattìIl giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, finito a processo con ... grandangoloagrigento.it Maltrattamenti ai genitori anziani, due persone arrestateIn poche ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due cittadini romani, entrambi già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati, a vario titolo, di ... ansa.it Cronaca. Cesena: condannato per sequestro di persona e concorso in tentata estorsione, arrestato dai carabinieri - facebook.com facebook “Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione”: l’annuncio dell’avvocato Ivano Chiesa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.