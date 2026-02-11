Péter Magyar leader dell' opposizione in Ungheria accusa Orban di revenge porn ha un mio video intimo

Péter Magyar, leader dell'opposizione ungherese, lancia un’accusa diretta contro Viktor Orban. Secondo Magyar, il premier starebbe cercando di diffondere un suo video intimo come forma di ritorsione. La polemica esplode mentre si intensificano le tensioni tra le varie forze politiche del Paese.

A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban. Il leader dell’opposizione ha accusato il partito della maggioranza di revenge porn: secondo lo sfidante, davanti nei sondaggi, il primo ministro avrebbe diffuso un suo video intimo per danneggiarlo in vista del voto. Revenge porn nel mondo della politica dell’Ungheria Con un post su X, Péter Magyar ha aperto il vaso di Pandora su quello che sta succedendo in Ungheria, Paese che si appresta a vivere – tra due mesi – delle attesissime elezioni in cui il primo ministro Orban potrebbe essere battuto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Péter Magyar, leader dell’opposizione in Ungheria, mette in guardia.

Il leader dell’opposizione in Ungheria, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di avergli inviato un video intimo per ricattarlo.

«Orbán potrebbe diffondere un video intimo per intimidirmi»: la denuncia del leader dell'opposizione ungherese Péter MagyarL'avvertimento del leader dell'opposizione in testa nei sondaggi alle elezioni di aprile arriva dopo che a dei giornalisti è arrivato un link che mostra una stanza sorvegliata da telecamere ... msn.com

Tutti per uno, contro Orbán. Chi è e cosa promette il ribelle Péter MagyarQuasi tutti i partiti minori si ritirano per dare spazio a Tisza, che a due mesi dal voto si conferma prima forza nei sondaggi. Nel programma una ... huffingtonpost.it

Un nuovo nome ha iniziato a scuotere gli equilibri di Budapest: Péter Magyar, ex funzionario governativo, giurista e protagonista di una delle più rapide ascesi politiche nella storia recente dell’Ungheria. - facebook.com facebook