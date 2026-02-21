Dazi Usa Tajani convoca la task force con le imprese

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di convocare lunedì una riunione con le imprese italiane per affrontare i problemi legati ai dazi degli Stati Uniti. La decisione nasce dopo le tensioni commerciali che hanno colpito diversi settori, come quello automobilistico e alimentare. Tajani vuole raccogliere le opinioni delle aziende e trovare strategie per proteggere gli interessi italiani. La task force si riunirà prima del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà lunedì a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri. Lo rende noto la Farnesina. Da Bruxelles, il ministro Tajani presiederà una nuova riunione della task force dazi con le imprese italiane per fare il punto sui dazi alla luce della recente sentenza della Corte Suprema e della decisione dell’Amministrazione americana di rivedere temporaneamente i dazi al 10 per cento per i Paesi che avevano raggiunto accordi con gli Usa (tra cui la UE, la cui intesa prevedeva dazi al 15 per cento). Alla task force dazi partecipano circa 80 associazioni di categoria e 40 imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Svizzera: Tajani, 'piena collaborazione con Berna, attivata task force'L’Italia si impegna a collaborare con le autorità svizzere nella gestione dell’emergenza causata dall’incendio in Svizzera. Leggi anche: Skorpion Strike: la task force di droni d’attacco USA in Medio Oriente Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: DAZI, TAJANI CONVOCA TASK FORCE IMPRESE; Foto di Mattarella strappata, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano; L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i dazi; Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella: Tajani convoca l'ambasciatore a Roma. Dazi: Tajani convoca riunione task force lunedìUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Schlein: 'Sui dazi Meloni difenderà l'Italia o Trump?'. Urso: 'Cautela e responsabilità'Lunedì Tajani a Bruxelles: 'Bisogna governare il momenti di incertezza e cercare di essere rassicuranti' (ANSA) ... ansa.it Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di #Trump. Lui: vergogna, ho un piano di riserva - facebook.com facebook Stop ai dazi, boccata d’ossigeno per la democrazia Usa: il nodo dei rimborsi fino a 200 miliardi x.com