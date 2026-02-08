Recuperato il furgone della Valtur New Basket Brindisi

Questa mattina il furgone della Valtur New Basket Brindisi è stato ritrovato. Era stato rubato nei giorni scorsi vicino al PalaPentassuglia. La squadra e i tifosi possono ora tirare un sospiro di sollievo. La polizia ha recuperato il veicolo e sta indagando sugli autori del furto.

Si è conclusa positivamente la vicenda del furgone della Valtur New Basket Brindisi, rubato nei giorni scorsi nei pressi del PalaPentassuglia. Nella notte scorsa, intorno alle 00:40, un poliziotto della Questura di Brindisi, fuori servizio e diretto a Lecce dopo il turno, ha notato il mezzo parcheggiato in modo anomalo lungo una strada cittadina. Il veicolo, riconoscibile dai fregi della società sportiva, ha subito richiamato alla memoria il furto denunciato nei giorni precedenti. Il ritrovamento L'operatore ha quindi allertato la Sala Operativa, restando sul posto fino all'arrivo di una pattuglia inviata dalla Questura di Lecce.

