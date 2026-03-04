Sul traghetto ad Ancona milioni di detonatori e 314mila munizioni | maxi sequestro con l' operazione Clean Shot

A Ancona, durante un'operazione chiamata Clean Shot, sono stati sequestrati oltre dieci milioni di detonatori e 314mila munizioni. Gli oggetti erano stati nascosti dietro una dichiarazione doganale di “merce varia” e trasportati su un traghetto. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al ritrovamento di questa ingente quantità di materiale esplosivo.

ANCONA -. Oltre dieci milioni di detonatori e 314mila munizioni nascosti dietro una generica dichiarazione doganale di «merce varia». È il carico sequestrato al porto di Ancona prima che venisse imbarcato su un traghetto passeggeri diretto in Grecia. Il materiale, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, viaggiava su un tir ed era formalmente destinato a Cipro. Il sequestro è scattato durante i controlli congiunti condotti insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito dell’operazione «Clean Shot». L’operazione Clean Shot Il carico è stato individuato grazie a un’attività preventiva di analisi dei flussi commerciali sulla rotta Italia-Grecia, che aveva fatto emergere alcune anomalie nei documenti di trasporto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

