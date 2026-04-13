Pavia delirio sotto droga | accoltella il cane e scappa nudo in strada

A Pavia, un uomo di 43 anni è stato protagonista di un episodio inquietante: dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ha aggredito il proprio cane, ferendolo. Successivamente, si è allontanato in strada senza vestiti e coperto di sangue, scappando dal luogo dell’aggressione. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le procedure di accertamento.

Un uomo di 43 anni, colto da un violento delirio causato dall’assunzione di stupefacenti, ha aggredito ferocemente il proprio cane nella zona di via Bricchetti a Pavia, scappando poi per le strade in uno stato di totale svestimento e coperto di sangue. L’episodio, avvenuto domenica 12 aprile intorno alle ore 8:30, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici dopo le numerose segnalazioni ricevute dal 112. Il dinamismo della cronaca in via Folla di Sopra. La tranquillità domenicale del quartiere che circonda la stazione ferroviaria di Pavia è stata interrotta bruscamente dalle sirene delle Volanti della polizia e dell’ambulanza della Croce Verde Pavese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia, delirio sotto droga: accoltella il cane e scappa nudo in strada Leggi anche: Accoltella il suo cane e scappa in strada, svestito e ricoperto di sangue: 43enne in ospedale Tentato femminicidio a Picanello, accoltella la moglie in strada e scappa: si cerca ancora l'aggressoreLa vittima si trovava in strada quando l'uomo l'ha colpita ripetutamente con un'arma da taglio all'addome, al braccio e al dorso.