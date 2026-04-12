Oggi alle 8.30, diverse chiamate al 112 hanno segnalato un uomo che correva in strada, senza vestiti e coperto di sangue. Poco dopo, le forze dell'ordine hanno rintracciato un uomo di 43 anni in ospedale, dove è stato portato dopo aver subito un intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accoltellato il suo cane prima di allontanarsi dalla scena. Indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Pavia, 12 aprile 2026 - L'allarme è stato lanciato verso le 8.30 di oggi, domenica 12 aprile, con più richieste d'intervento al 112, per un uomo quasi completamente svestito che correva in strada, sporco di sangue. Intervento delle forze dell'ordine. In via Folla di Sopra, traversa di via Riviera che collega a via Lomonaco, nella zona di via Bricchetti dietro la stazione ferroviaria di Pavia, sono arrivate le Volanti della polizia e un'ambulanza della Croce Verde Pavese. L'uomo, 43enne con noti problemi di dipendenza, è stato trovato sotto l'evidente effetto di sostanze stupefacenti. La zona è stata isolata dalla polizia, che ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto, inizialmente temendo il peggio, per la presenza di abbondante sangue sull'uomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltella il suo cane e scappa in strada, svestito e ricoperto di sangue: 43enne in ospedale

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