Acciao dall’UE misure per frenare l’eccesso di importazioni

Lunedì 13 aprile, i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio Europeo hanno concluso le trattative con un accordo politico riguardante nuove misure volte a limitare le importazioni di acciaio. Le decisioni sono state prese per rispondere all’aumento dell’offerta globale di questo materiale, che ha causato preoccupazioni nel settore industriale. Le misure adottate entreranno in vigore dopo le procedure ufficiali e riguardano specifici limiti alle importazioni provenienti da alcuni paesi.

Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Pnrr, a Napoli 4 mld per 4.400 progetti: spesa al 35%, corsa contro il tempo. Tre cantieri a rischio Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: “Teheran vuole un accordo” Lunedì 13 aprile i negoziatori del Parlamento e del Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo politico su nuove misure per contrastare gli effetti negativi dell’eccesso di offerta globale di acciaio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Stop alle importazioni di gas dalla Russia, via libera definitivo dal Consiglio UeRoma, 26 gennaio 2026 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il definitivo via libera al regolamento che porrà fine alle importazioni di gas... Gas: quotazioni in tensione. UE approva stop a importazioni RussiaQuotazioni del gas in tensione su tutti i principali mercati internazionali, a causa dell'ondata di gelo che ha colpito le due sponde... Vendo stendino in acciao / plastica a 4 piani fino a 50kg con estensibile nel laterale pieghevole adatto sia per intero/o esterno celeste e bianco - facebook.com facebook