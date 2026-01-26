Gas | quotazioni in tensione UE approva stop a importazioni Russia

Le quotazioni del gas sono in aumento sui principali mercati internazionali, in un contesto caratterizzato da forti tensioni. L’ondata di freddo, i bassi livelli di stoccaggio nell’UE e l’annuncio odierno dell’interruzione delle importazioni di gas russo contribuiscono a preoccupare sulla sicurezza delle forniture energetiche. Questo scenario richiede attenzione e monitoraggio costante delle dinamiche di mercato e delle decisioni politiche in atto.

Il meteo avverso fa coppia con le tensioni geopolitiche che tengono i prezzi in tensione da tempo. Le quotazioni del gas in tensione. Questa mattina, il prezzo di riferimento del Future sul Gas TTF per consegna febbraio, alla Borsa di Amsterdam, ha fatto segnare un picco di 43,23 euroMwh, per poi assestarsi al di sotto di questo massimo a 40,175 euroMwh, limitando il rialzo nello 0,3%.

