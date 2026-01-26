stop alle importazioni di gas dalla russia via libera definitivo dal consiglio ue

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato ufficialmente il divieto di importazione di gas dalla Russia, che entrerà in vigore nel 2027. Questa decisione segna una svolta nelle politiche energetiche dell’UE, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da Mosca e promuovere fonti alternative. La misura rappresenta un passo importante nella strategia di autonomia energetica e di sicurezza europea.

Roma, 26 gennaio 2026 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il definitivo via libera al regolamento che porrà fine alle importazioni di gas dalla Russia a partire dal 2027, in una mossa che di fatto impone un taglio netto con il Paese che fino all’invasione dell’Ucraina nel 2022 era il principale fornitore europeo. “Oggi, 27 Paesi dell’Ue hanno adottato ufficialmente regolamenti per la graduale cessazione delle importazioni russe nell’Ue sia di gas naturale da gasdotto che di gas naturale liquefatto (GNL). Le nuove norme prevedono anche misure per monitorare e diversificare efficacemente gli approvvigionamenti energetici”, afferma in una nota il Consiglio Ue, sottolineando che il regolamento rappresenta “una pietra miliare fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo REPowerEU di porre fine alla dipendenza dell’Ue dall’energia russa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stop al gas russo in Ue, via libera definitivo dal Parlamento europeo. Lega e M5s votano controIl Parlamento europeo approva con vasta maggioranza lo stop alle importazioni di gas e GNL dalla Russia, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione.

