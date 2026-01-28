Addio alle importazioni dalla Russia e più dazi sugli altri Paesi | l' Ue vuole proteggere l' acciaio

L’Unione europea ha deciso di mettere fine alle importazioni di acciaio dalla Russia e di aumentare i dazi sugli altri Paesi. L’obiettivo è proteggere l’industria europea, che si trova sotto pressione a causa della sovrapproduzione mondiale. Il nuovo provvedimento mira a tutelare le imprese e i posti di lavoro nel settore. La decisione arriva in un momento di tensione tra Bruxelles e i mercati internazionali.

L'Unione europea vuole proteggere il proprio acciaio dalle distorsioni del mercato causate dalla sovrapproduzione globale. Il Parlamento europeo ha approvato nella commissione Commercio internazionale la propria posizione su un nuovo regolamento proposto dalla Commissione europea. Il testo, approvato con 36 voti favorevoli, due contrari e cinque astensioni, punta a sostituire le attuali misure di salvaguardia, in vigore dal 2018, che scadranno il 30 giugno 2026. Le principali novità riguardano una forte riduzione delle quote di importazione esenti da dazi, l'aumento delle tariffe doganali oltre tali soglie, un rafforzamento delle regole di tracciabilità dell'acciaio importato e il divieto totale di importazioni di acciaio da Russia e Bielorussia.

