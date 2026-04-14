Accesso ai siti per adulti Corecom Calabria | Decisiva la verifica dell’età online
Il Corecom Calabria ha sottolineato l'importanza della verifica dell’età online come elemento chiave per l’accesso ai siti per adulti. La questione della tutela dei minori nel mondo digitale sta attirando sempre più attenzione, con interventi rivolti a garantire che i contenuti siano accessibili solo a utenti maggiorenni. Le autorità stanno adottando misure per rafforzare i controlli e prevenire che i minori possano imbattersi in materiali inappropriati.
La tutela dei minori nello spazio digitale è diventata una delle sfide più urgenti per istituzioni e società. La diffusione di contenuti online sempre più accessibili, unita all’uso precoce e intensivo dei social, espone bambini e adolescenti a rischi che vanno dalla violenza virtuale al disagio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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MINORI ONLINE | Il Corecom Calabria chiede regole chiare per proteggere i giovani sui social. Urgente responsabilità politica. #TutelaDigitale - facebook.com facebook
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