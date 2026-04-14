Accesso ai siti per adulti Corecom Calabria | Decisiva la verifica dell’età online

Il Corecom Calabria ha sottolineato l'importanza della verifica dell’età online come elemento chiave per l’accesso ai siti per adulti. La questione della tutela dei minori nel mondo digitale sta attirando sempre più attenzione, con interventi rivolti a garantire che i contenuti siano accessibili solo a utenti maggiorenni. Le autorità stanno adottando misure per rafforzare i controlli e prevenire che i minori possano imbattersi in materiali inappropriati.