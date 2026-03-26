Siti porno chiusi in Italia | scattano i primi provvedimenti per la mancata verifica dell' età

In Italia, sono stati adottati i primi provvedimenti contro alcuni siti pornografici che non avevano rispettato le nuove regole sulla verifica dell’età. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto il blocco di questi siti, segnando un primo intervento nell’applicazione del decreto Caivano, che mira a tutelare i minori online.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Agcom avvia i primi oscuramenti contro piattaforme per adulti prive di controlli efficaci sulla maggiore età. Intanto l'Unione Europea stringe il cerchio anche su social come Snapchat La stretta sui contenuti per adulti online è partita. In Italia, Agcom ha disposto il blocco dei primi siti pornografici per mancato rispetto delle nuove regole sulla verifica dell’età, segnando un passaggio concreto nell’applicazione del cosiddetto decreto Caivano. I provvedimenti hanno colpito due piattaforme - giochipremium.com e hentai-ita.net - entrambe gestite dalla società italiana Onlab. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Siti porno chiusi in Italia: scattano i primi provvedimenti per la mancata verifica dell'età Articoli correlati Leggi anche: Chiusi i primi siti porno in Italia: iniziano i controlli di Agcom per la verifica dell’età Agcom: in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti pornoROMA, 03 FEB – Dall’1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che...