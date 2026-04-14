Accanimento contro Punta San Giuliano intrusi tornano e sfasciano Sopralluogo della polizia

Nella notte, alcuni individui sono rientrati a Punta San Giuliano, danneggiando arredi, sanitari dei bagni e alcune piastrelle della Canottieri Mestre. La polizia ha effettuato un sopralluogo sul posto per raccogliere elementi e verificare la situazione. L’episodio ha alimentato sospetti di una possibile rappresaglia o vendetta, dato che i danneggiamenti sono stati più estesi rispetto ai precedenti.