Accanimento contro Punta San Giuliano intrusi tornano e sfasciano Sopralluogo della polizia
Nella notte, alcuni individui sono rientrati a Punta San Giuliano, danneggiando arredi, sanitari dei bagni e alcune piastrelle della Canottieri Mestre. La polizia ha effettuato un sopralluogo sul posto per raccogliere elementi e verificare la situazione. L’episodio ha alimentato sospetti di una possibile rappresaglia o vendetta, dato che i danneggiamenti sono stati più estesi rispetto ai precedenti.
Ora il timore che si tratti di una rappresaglia, forse a scopo di vendetta, lascia poco spazio ai dubbi: intrusi sono tornati nella notte a Punta San Giuliano e stavolta hanno devastato arredi, sanitari dei bagni e perfino piastrelle dei pavimenti della Canottieri Mestre con ancora più.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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