Ex colonia elioterapica di Punta San Giuliano approvato il progetto

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell’ex colonia elioterapica di Punta San Giuliano. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici e al Patrimonio. La procedura riguarda l’intervento di riqualificazione di un edificio storico situato nell’area di Punta San Giuliano.

L'investimento del primo lotto ammonta a 2.200.000 euro. La valorizzazione del compendio è volta alla sua acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di Venezia L'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali. Il primo stralcio, oggetto dell’approvazione, prevede la sistemazione e l’adeguamento delle parti strutturali, il recupero delle componenti edilizie mediante interventi di risanamento e ripristino, e l’efficientamento energetico attraverso il completo rifacimento degli impianti (elettrici, di riscaldamento e raffrescamento), la sostituzione dei serramenti e la demolizione di una porzione di fabbricato non originale sul fronte est. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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