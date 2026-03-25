Al museo Davia Bargellini di Bologna, in Strada Maggiore, l'esposizione della ’Santa Cecilia’ di Franceschini avverrà oggi alle 17,30. La mostra si svolge nel contesto di un evento che durerà fino a una data ancora da definire. La figura sarà visibile al pubblico durante l'orario di apertura del museo, senza ulteriori dettagli sulla durata o altre modalità di accesso.

Al museo Davia Bargellini di Bologna, in Strada Maggiore, oggi alle 17,30 verrà esposta per la prima volta al pubblico, come ’ospite’ in prestito da una raccolta privata, un’opera del pittore Marcantonio Franceschini (Bologna, 1648 – 1729), importante rappresentante dell’ arte felsinea tra ‘600 e ‘700. L’evento ’ Franceschini segreto. Un modello rivelato ’ a cura di Antonella Mampieri, presenta il pregevole olio su tela ’ Santa Cecilia in gloria con i Santi Lucia, Margherita d’Antiochia, Osvaldo di Northumbria ’, quadro che nasconde una storia molto interessante. La piccola tela del 1711 è infatti il solo modello superstite tra i pochi eseguiti dal pittore e ricordati dalle fonti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Santa Cecilia’ di Franceschini

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