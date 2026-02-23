Costringe la moglie per anni e con violenza a fare sesso | condannato ma non dovrà risarcirla per i danni subiti

Un uomo ha costretto la moglie a rapporti sessuali ripetuti per anni, usando violenza e minacce per controllarla. La causa è la sua costrizione continua, che ha lasciato la donna in uno stato di paura e isolamento. Nonostante la condanna, l’uomo non dovrà pagare un risarcimento per i danni morali e fisici subiti. La vicenda si conclude con un procedimento giudiziario che ha portato a una sentenza definitiva.

Ha violentato ripetutamente sua moglie, costringendola a subire rapporti sessuali anche quando lei non voleva, minacciandola e dicendole di stare zitta, nonostante lei cercasse di divincolarsi. Un calvario durato quasi due anni, durante i quali la donna avrebbe subito anche maltrattamenti. Adesso per l'ormai ex coniuge è diventata definitiva la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione, ma - come ha stabilito la Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza sul punto - l'uomo non dovrà risarcire la vittima per i danni che ha patito. Il verdetto è stato emesso dalla terza sezione della Suprema Corte, presieduta da Giovanni Liberati.