In un'intervista recente, un rappresentante del calcio italiano ha commentato le tensioni tra due figure di rilievo dello sport, sottolineando che non intende prendere posizione e che le decisioni spettano alle componenti coinvolte. Ha inoltre precisato che le scelte riguardanti un allenatore vengono prese dal club di appartenenza, senza entrare nel merito delle questioni legate alle polemiche tra gli esponenti dello sport.

“Testa a testa Malagò-Abete? Io penso che sia dovere delle componenti e quindi non entro nel merito perché non mi sembra opportuno. Sono affascinato dalle cose da fare, che non sono state fatte neanche con il 98.7%, a dimostrazione che non è la quantità del consenso ma la qualità della collaborazione tra le componenti a fare la differenza”. Lo ha detto Andrea Abodi Ministro per lo sport e i giovani, a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma. “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello complessivi le cose che devono succedere non succedono. L’esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere nemmeno un senso”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abodi e il calcio: “Scontro tra Malagò e Abete? Sceglieranno loro. Conte? Decide il Napoli”

Leggi anche: Abodi: «Conte ct? Grande allenatore, ma decide il sistema calcio»

Leggi anche: La A è con Malagò, ma Abete non ci sta. È già scontro sul futuro del calcio

Temi più discussi: Calcio, Abodi: Conte ct? Grande persona e grande allenatore, come altri. Non spetta a me decidere; Abodi: Italia ripescata ai Mondiali? Via complicata e che non mi auguro neanche; Calcio, il ministro dello Sport Abodi: Conte ct? Una grande persona e un grande allenatore; Calcio, Abodi: Dare più spazio ai giovani, il talento c'è.

Calcio, Abodi: clima esasperato. Non basta un nuovo presidente, serve un cambio di sistemaIl ministro per lo sport e i giovani in audizione al Senato il giorno dopo la nomina di Giovanni Malagò a candidato presidente della Figc da parte della Serie A. Lotito chiede il commissariamento ... italiaoggi.it

Elezioni Figc, Abodi: Vorrei ci fosse cambio di sistema, non solo di presidentiIl ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma sul tema del futuro della Figc dopo le dimissioni di Gravina: Per il bene c ... sport.sky.it

Trattativa Abodi-Lotito sulle scale del Senato: "Il medico pietoso fa la piaga purulenta” x.com

Presidente FIGC Le parole di Abodi - facebook.com facebook