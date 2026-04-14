Il ministro dello sport ha dichiarato che è necessario stabilire una chiara definizione dei programmi per comprendere le motivazioni dietro la sconfitta contro la Bosnia. Ha evidenziato che, indipendentemente dai nomi coinvolti, se gli interessi individuali non si allineano con quelli collettivi, i risultati non possono migliorare. La dichiarazione si concentra sull'importanza di coordinare gli obiettivi e le strategie per superare le difficoltà attuali.

ROMA (ITALPRESS) – “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello complessivi le cose che devono succedere non succedono. L'esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere nemmeno un senso”. Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma. “Testa a testa Malagò-Abete? Io penso che sia dovere delle componenti e quindi non entro nel merito perchè non mi sembra opportuno. Sono affascinato dalle cose da fare, che non sono state fatte neanche con il 98.7%, a dimostrazione che non è la quantità del consenso ma la qualità della collaborazione tra le componenti a fare la differenza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Abodi “Serve una definizione dei programmi per dare senso al ko con Bosnia”

Figc, Abodi: "Il consenso non basta, serve sintonia. Altrimenti il flop mondiale non avrà senso"Il ministro per lo Sport e i Giovani è intervenuto stamattina sull’elezione del nuovo presidente Figc, anche alla luce della giornata di ieri che ha...

Bosnia-Italia, Abodi: “Il calcio va rifondato partendo dal rinnovamento dei vertici della Figc”Il calcio italiano “va rifondato” partendo da “un rinnovamento dei vertici della Figc“.

"Ho accettato la via crucis, gli insulti. Abodi Ognuno si qualifica per quello che è. Le dimissioni sono l'ultimo atto d'amore verso il calcio". - facebook.com facebook

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ammette di non credere alla tesi di un possibile ripescaggio in caso di rinuncia dell'Iran x.com