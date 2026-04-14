Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso di bellezza Miss Italia, ha annunciato di aver deciso di presentare un ricorso contro la partecipazione di un'artista al concorso. I suoi avvocati stanno valutando le modalità di azione legale. La decisione arriva dopo alcune polemiche sollevate in merito alla presenza di questa artista nell'evento. La Mirigliani ha confermato l'intenzione di procedere con l'appello, senza fornire ulteriori dettagli.

Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza Miss Italia, non ci sta e a “ La volta buona ”, ieri 13 aprile, ha dichiarato di non accettare la decisione del Tribunale di Roma di respingere il ricorso presentato dagli organizzatori del concorso di bellezza contro l’utilizzo del nome “Miss Italia” per il nuovo album di Ditonellapiaga. La sentenza conferma quindi che il progetto discografico potrà mantenere la sua denominazione originale. La patron del concorso di bellezza ospite nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato che difficilmente si fermerà, sottolineando come ‘Miss Italia’ sia un marchio registrato: “ È stato più volte citato nella musica, ma siamo un marchio storico e famoso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo intenzione di fare appello contro Miss Italia di Ditonellapiaga. I miei legali stanno valutando come procedere”: Patrizia Mirigliani non si ferma

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ECCO LE VINCITRICI DELLA PRIMA TAPPA REGIONALE DI MISS ITALIA https://www.friulioggi.it/cronaca/miss-italia-2026-selezioni-renee-cossutta-miss-latisana-13-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook

L’album di Ditonellapiaga potrà continuare a chiamarsi «Miss Italia». Il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso per l’utilizzo del marchio x.com