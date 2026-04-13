Caso Miss Italia e Ditonellapiaga Patrizia Mirigliani non si ferma | Valuteremo come procedere

Patrizia Mirigliani ha dichiarato che i suoi avvocati stanno analizzando i passaggi successivi in relazione alla vicenda di Miss Italia e Ditonellapiaga. La dirigente ha rilasciato questa dichiarazione durante un intervento pubblico, senza fornire dettagli specifici sulle azioni legali che verranno intraprese. La situazione riguarda un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e coinvolge direttamente l’organizzazione del concorso.

(Adnkronos) – "I miei legali stanno valutando come procedere". Così Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, ha commentato la decisione del Tribunale di Roma di respingere il ricorso presentato dagli organizzatori del concorso di bellezza contro l’utilizzo del nome 'Miss Italia' per il nuovo album di Ditonellapiaga. La sentenza conferma quindi che il progetto discografico potrà mantenere la sua denominazione originale. La patron del concorso di bellezza ospite nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato che difficilmente si fermerà, sottolineando come 'Miss italia' sia un marchio registrato: "È stato più volte citato nella musica, ma siamo un marchio storico e famoso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, Patrizia Mirigliani: “Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi”(Adnkronos) – "Miss Italia è un marchio e quando si ha a che fare con un marchio storico, noto, commerciale come Miss Italia, ci si dovrebbe chiedere...

Ditonellapiaga e il caso Miss Italia, Patrizia Mirigliani: “Non sapevamo del brano, le ragazze non sono disperate”Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha risposto a Ditonellapiaga: "Vorrei che mi spiegasse il significato del testo.